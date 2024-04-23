https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-daha-avantajli-mevzileri-ele-gecirmeye-devam-etti-1083068401.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam etti

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin taktik konumlarını iyileştirmeye ve cephe hattında daha avantajlı mevzileri ele geçirmeye devam ettiğini bildirdi. 23.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-23T17:01+0300

2024-04-23T17:01+0300

2024-04-23T17:01+0300

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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamaya göre Batı Askeri Grubu birlikleri, daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) konuşlanan birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu 20’ye yakın asker, 2 otomobil, bir Msta-B obüsü ve bir D-20 topu kaybetti.Güney Askeri Grubu birlikleri aktif eylemleri sayesinde cephenin ilerisindeki taktik konumlarını iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 3 yerleşim bölgesinde konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna ordusu bu istikamette 500’e yakın asker, 3 tank, bir zırhlı piyade aracı, 5 otomobil, bir Msta-B obüsü, bir D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri ayrıca 3 sahra tipi mühimmat deposunu da ele geçirdi.Merkez Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek, DHC’nin 8 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hücum gruplarının 9 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 360’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir Msta-B obüsü, bir D-30 obüsü, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir ABD yapımı M101 topu olarak kayıtlara geçti.Doğu Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşman birliklerini bozguna uğrattı. Ukrayna ordusu bu istikamette 95’e yakın asker, 3 otomobil, bir Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemi, ve bir Nota elektronik harp sistemi kaybetti.Dnepr Askeri Grubu birlikleri ise Ukrayna ordusunun Zaporojye’nin Rabotino yerleşim bölgesinde ve Herson bölgesinin Berislav ve Zolotaya Balka yerleşimlerinin yakınlarında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın buradaki kayıpları 70’e yakın asker, bir zırhlı personel taşıyıcısı, 2 pikap, ABD yapımı bir M777 obüsü, 2 adet D-30 obüsü, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 115 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu. Rus ordusu ayrıca ABD yapımı bir MIM-23 Hawk hava savunma sistemi fırlatma rampası, Ukrayna’ya ait bir insansız hava araçları (İHA) deposu imha etti.Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 104 İHA, bir Toçka-U taktik füzesi, 6 adet HIMARS ve Olha füzesi ile 4 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak füzesi imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240423/rusya-savunma-bakanligi-leopard-tankinin-tahliye-goruntulerini-paylasti-1083051427.html

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