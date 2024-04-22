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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/israil-ordusunda-ilk-ust-duzey-istifa-geldi-1083017274.html
İsrail ordusunda ilk üst düzey istifa geldi
İsrail ordusunda ilk üst düzey istifa geldi
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, güvenlik birimlerinin Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim'de... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
israil ordusu
istihbarat
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, güvenlik birimlerinin Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyı önleyememesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.IDF basın servisi tarafından paylaşılan bilgide, Haliva'nın istifa kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bildirdiği aktarıldı.Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı ile istişare edilerek ve Savunma Bakanı'nın onayı ile Tümgeneral Aharon Haliva'nın görevinden ayrılmasına, halefi atanır atanmaz IDF'den emekli olmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.Haliva’nın ise, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum" ifadesini kullandığı aktarıldı.Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.Önceden alınan karar iddiasıİsrail merkezli Ynet haber portalı, askeri istihbarat başkanının bu kararı Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tırmandığı erken bir aşamada aldığını, ancak niyetini ancak şimdi, Filistin bölgesindeki çatışmaların aktif aşaması sona erdiğinde ve güçlerin çoğu geri çekildiğinde uygulamaya karar verdiğini belirtti.İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat verildiği bildirilmişti.İsrail ordusu tarafından mart başında yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği kaydedilmişti.Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hamas-israil-filistinlilere-karsi-en-cirkin-suclari-isliyor-1082863033.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil ordusu, istihbarat, filistin, filistin sorunu, ortadoğu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), israil ordusu, istihbarat, filistin, filistin sorunu, ortadoğu

İsrail ordusunda ilk üst düzey istifa geldi

11:53 22.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, güvenlik birimlerinin Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyı önleyememesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, güvenlik birimlerinin Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyı önleyememesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.
IDF basın servisi tarafından paylaşılan bilgide, Haliva'nın istifa kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bildirdiği aktarıldı.
Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı ile istişare edilerek ve Savunma Bakanı'nın onayı ile Tümgeneral Aharon Haliva'nın görevinden ayrılmasına, halefi atanır atanmaz IDF'den emekli olmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.
Haliva’nın ise, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum" ifadesini kullandığı aktarıldı.
Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.

Önceden alınan karar iddiası

İsrail merkezli Ynet haber portalı, askeri istihbarat başkanının bu kararı Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tırmandığı erken bir aşamada aldığını, ancak niyetini ancak şimdi, Filistin bölgesindeki çatışmaların aktif aşaması sona erdiğinde ve güçlerin çoğu geri çekildiğinde uygulamaya karar verdiğini belirtti.
İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat verildiği bildirilmişti.
İsrail ordusu tarafından mart başında yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği kaydedilmişti.
Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı aktarılmıştı.
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