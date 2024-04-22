https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/israil-ordusunda-ilk-ust-duzey-istifa-geldi-1083017274.html

İsrail ordusunda ilk üst düzey istifa geldi

İsrail ordusunda ilk üst düzey istifa geldi

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, güvenlik birimlerinin Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim'de... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T11:53+0300

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2024-04-22T11:53+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

israil ordusu

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filistin sorunu

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Aharon Haliva, güvenlik birimlerinin Filistinli Hamas hareketinin 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıyı önleyememesinin ardından istifa ettiğini açıkladı.IDF basın servisi tarafından paylaşılan bilgide, Haliva'nın istifa kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye bildirdiği aktarıldı.Açıklamada, “Genelkurmay Başkanı ile istişare edilerek ve Savunma Bakanı'nın onayı ile Tümgeneral Aharon Haliva'nın görevinden ayrılmasına, halefi atanır atanmaz IDF'den emekli olmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.Haliva’nın ise, istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum" ifadesini kullandığı aktarıldı.Haliva, 7 Ekim'deki saldırıların ardından başarısızlığını kabul ederek istifa kararı alan ilk üst düzey askeri isim oldu.Önceden alınan karar iddiasıİsrail merkezli Ynet haber portalı, askeri istihbarat başkanının bu kararı Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların tırmandığı erken bir aşamada aldığını, ancak niyetini ancak şimdi, Filistin bölgesindeki çatışmaların aktif aşaması sona erdiğinde ve güçlerin çoğu geri çekildiğinde uygulamaya karar verdiğini belirtti.İsrail ordusunun, 7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlıklar hakkında ordu içinde soruşturma başlatılması için komutanlıklara talimat verildiği bildirilmişti.İsrail ordusu tarafından mart başında yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim 2023'teki saldırı hazırlıklarını fark edemeyen veya saldırı öncesinde yeterli tedbirleri almadığı düşünülen askeri birimlerin kendi içlerinde soruşturmalar yürüteceği kaydedilmişti.Soruşturmaların, Mart 2018'den 10 Ekim 2023'e kadar 5 yıllık zaman dilimindeki ordu içindeki operasyonel başarısızlıklara odaklanacağı aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/hamas-israil-filistinlilere-karsi-en-cirkin-suclari-isliyor-1082863033.html

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