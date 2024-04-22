https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/hazine-bakanligi-brut-borc-stoku-verilerini-acikladi-1083032151.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı brüt borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı brüt borç stoku verilerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiğine göre merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 7 trilyon 499.8 milyar lira olarak belirlendi. 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T17:48+0300

2024-04-22T17:48+0300

2024-04-22T17:50+0300

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

tl

döviz

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 7 trilyon 499.8 milyar lira oldu.Borç stokunun 2 trilyon 712.5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 787.3 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 28.6 milyar lira olduHazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri de açıkladı.Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 28.6 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10.9 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1.2 milyar lira tahsil edildi.

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