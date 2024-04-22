Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü: PKK ile mücadele konusunda beklentiler dile getirildi
14:26 22.04.2024 (güncellendi: 14:27 22.04.2024)
© Fotoğraf : İletişim BaşkanlığıErdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
© Fotoğraf : İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı görüşmeye dair "Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’a 13 yıl sonra resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin ilk ayağında Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.
Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye dair açıklama yapan İletişim Başkanlığı şunları paylaştı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak’tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak’ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak’ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak’ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir görüşme gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 22, 2024
Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.… pic.twitter.com/B0LIe7UEq2