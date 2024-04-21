https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/tayvanda-51-buyuklugunde-deprem-1082986946.html
Tayvan’da 5.1 büyüklüğünde deprem
Tayvan’da 5.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T10:06+0300
2024-04-21T10:06+0300
2024-04-21T10:06+0300
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doğal afet
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tayvan
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Verileri doğrulayan Çin Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün yaklaşık 320 bin nüfuslu Hualian ilçesinin 51 km güneyinde yer aldığını eklerken, depremin derinliğinin 10 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.Tayvan’ın doğu kıyılarında nisan ayı başında 7.4’lük deprem meydana gelmiş, son 25 yıldır etkileyen en büyük depremde en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 800 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/maras-depremini-bilmisti-medyada-kahin-olarak-bilinen-hoogerbeets-tokat-ve-izmir-depremini-bildi-1082940144.html
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doğal afet, deprem, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti
doğal afet, deprem, tayvan, çin, çin halk cumhuriyeti
Tayvan’da 5.1 büyüklüğünde deprem
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC) göre Tayvan'ın doğu kıyısı açıklarında Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Verileri doğrulayan Çin Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünün yaklaşık 320 bin nüfuslu Hualian ilçesinin 51 km güneyinde yer aldığını eklerken, depremin derinliğinin 10 kilometre derinlikte olduğunu aktardı.
Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.
Tayvan’ın doğu kıyılarında nisan ayı başında 7.4’lük deprem meydana gelmiş, son 25 yıldır etkileyen en büyük depremde en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 800 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.