https://anlatilaninotesi.com.tr/20240419/bitcoin-israilin-irana-saldirdigi-haberleri-sonrasi-60-bin-dolarin-altini-gordu-1082932847.html
Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberleri sonrası 60 bin doların altını gördü
Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberleri sonrası 60 bin doların altını gördü
Sputnik Türkiye
Bitcoin, İsrail güçlerinin İran'a saldırı düzenlediği haberlerinin paylaşılmasının ardından 60 bin doların altına düştü. 19.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-19T10:02+0300
2024-04-19T10:02+0300
2024-04-19T10:03+0300
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Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının ardından kripto para birimi Bitcoin'de düşüş yaşandı.Bitcoin'in fiyatı, İsrail'in İran'a saldırısı haberlerinin ardından ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5.6'dan fazla gerileyerek 59 bin 961 dolara düştü.Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart tarihinde gören Bitcoin'in fiyatında yaklaşık 40 gündeki düşüş yüzde 15'i aştığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240314/tolga-karel-cocuklarina-1-bitcoin-miras-birakacagini-acikladi-1081703301.html
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bitcoin, kripto para, kripto, israil, iran
Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırdığı haberleri sonrası 60 bin doların altını gördü
10:02 19.04.2024 (güncellendi: 10:03 19.04.2024)
Bitcoin, İsrail güçlerinin İran'a saldırı düzenlediği haberlerinin paylaşılmasının ardından 60 bin doların altına düştü.
Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasının ardından kripto para birimi Bitcoin'de düşüş yaşandı.
Bitcoin'in fiyatı, İsrail'in İran'a saldırısı haberlerinin ardından ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5.6'dan fazla gerileyerek 59 bin 961 dolara düştü.
Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart tarihinde gören Bitcoin'in fiyatında yaklaşık 40 gündeki düşüş yüzde 15'i aştığı kaydedildi.