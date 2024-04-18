https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/gazzede-can-kayiplari-34-bine-dayandi-1082906361.html

Gazze'de can kayıpları 34 bine dayandı

Gazze'de can kayıpları 34 bine dayandı

Sputnik Türkiye

Ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakarak Refah operasyonuna hazırlanan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T15:47+0300

2024-04-18T15:47+0300

2024-04-18T15:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 195 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 970'e, yaralı sayısının da 76 bin 770'e yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.İsrail, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çektiği askerleri Refah'a göndereceklerini açıkladıİsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin merkezinde 11 Nisan'dan beri saldırdığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan geride büyük yıkım bırakarak çekildiği bildirildi.İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, 11 Nisan'dan itibaren saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentine bağlı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildi.İsrail Kara Kuvvetlerine bağlı 162. Tabur Komutanı Yarbay Dotan, Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çıkan askerleri, Zeytun, Şifa Hastanesi ve Nuseyrat'ta olduğu gibi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah'a gideceklerini" söyledi.İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nı 11 Nisan'da kuşatma altına alarak buraya şiddetli saldırılar başlatmıştı.Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nda yürüttüğü 8 günlük saldırılarda 75 kişinin öldürüldüğünü, 348 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Bölgeden 100 kişinin de kayıplar listesine eklendiği bildirilmişti.Görgü tanıkları İsrail ordusunun, çarşamba gecesi birçok bina ve evleri yerle bir ederek sakinlerini göçe zorladığı Nusayrat Mülteci Kampı'ndan çekildiğini bildirmişti.Gazze Şeridi'nin merkez bölgesinden ayrılan İsrail ordusuna ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinesi buradan çıkarken kameralara yansımıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/israil-ordusu-refah-harekati-icin-yedek-askerleri-goreve-cagiriyor-1082778922.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, israil ordusu (idf), abd