https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/kirimli-yetkili-smirnov-macronun-olimpiyat-ateskesi-fikri-bir-hile-1082818033.html
Kırımlı yetkili Smirnov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikri bir hile
Kırımlı yetkili Smirnov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikri bir hile
Sputnik Türkiye
Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Yaz Olimpiyatları sırasında ateşkes ilan etme fikrinin bir hile olduğunu... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T13:10+0300
2024-04-16T13:10+0300
2024-04-16T13:10+0300
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emmanuel macron
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Fransız RMC radyosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ‘Olimpiyat ateşkesinin’ uygulanma umudunu koruduğunu ve bu konuda Çin lideri Şi Cinping’den yardım istediğini bildirdi.Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Sputnik’e açıklamasında, “Macron’un ateşkes talebi, barış yanlısı bir politikanın tezahürü değil. Kiev rejimi ve Ukrayna ordusuna, sivilleri yok etmeye devam etmesi için bir mola verme amacıdır. Onun bu teklifi bir hile” dedi.Smirnov, Macron’un Kiev’e silah sevkiyatını keserek gerçekten ateşkese ilgi duyduğunu sergilemesi gerektiğini kaydetti.Bir gün önce, başkent Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala Fransız BFMTV ve RMC kanallarının ortak programına konuk olan Macron, Rusya-Ukrayna gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara Olimpiyatlar sırasında ara verilmesini isterken, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım talep edeceğini dile getirmişti.Macron, Olimpiyatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilemeyeceğini söyleyerek, Rus sporcuların milli marşları ve bayrakları olmadan etkinliğe katılım gösterebileceklerini dile getirdi.Rus sporcuların sadece ‘tarafsız’ olarak gelebilecekleri bu uluslararası yarışmaya İsrailli sporcuların katılım göstermesiyle ilgili Macron, "Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/macron-iranin-tecrit-edilmesi-cagrisinda-bulundu-1082777330.html
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emmanuel macron, fransa, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, ukrayna, rusya, kırım
emmanuel macron, fransa, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, ukrayna, rusya, kırım
Kırımlı yetkili Smirnov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikri bir hile
Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Yaz Olimpiyatları sırasında ateşkes ilan etme fikrinin bir hile olduğunu söyledi.
Fransız RMC radyosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ‘Olimpiyat ateşkesinin’ uygulanma umudunu koruduğunu ve bu konuda Çin lideri Şi Cinping’den yardım istediğini bildirdi.
Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Sputnik’e açıklamasında, “Macron’un ateşkes talebi, barış yanlısı bir politikanın tezahürü değil. Kiev rejimi ve Ukrayna ordusuna, sivilleri yok etmeye devam etmesi için bir mola verme amacıdır. Onun bu teklifi bir hile” dedi.
Smirnov, Macron’un Kiev’e silah sevkiyatını keserek gerçekten ateşkese ilgi duyduğunu sergilemesi gerektiğini kaydetti.
Bir gün önce, başkent Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala Fransız BFMTV ve RMC kanallarının ortak programına konuk olan Macron, Rusya-Ukrayna gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara Olimpiyatlar sırasında ara verilmesini isterken, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım talep edeceğini dile getirmişti.
Macron, Olimpiyatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilemeyeceğini söyleyerek, Rus sporcuların milli marşları ve bayrakları olmadan etkinliğe katılım gösterebileceklerini dile getirdi.
Rus sporcuların sadece ‘tarafsız’ olarak gelebilecekleri bu uluslararası yarışmaya İsrailli sporcuların katılım göstermesiyle ilgili Macron, "Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.