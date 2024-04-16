Kırımlı yetkili Smirnov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikri bir hile

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay'dan yabancı VAR hakemi yorumu: Diğer hakemlerle, teknik direktörlerle nasıl anlaşacak?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav: Netanyahu iktidarını sağlamlaştırmak istiyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türkiye hekim sayısında Kamboçya'dan geride kaldı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Antalya'da teleferik kazasının bilirkişi raporu açıklandı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Dijital seçim kampanyalarının ihlal ettiği KVKK kuralları ve reklamlar için harcanan para
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
18:23
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 112 yıl geçti
18:32
3 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:52
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
19:15
4 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
19:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:34
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
19:48
1 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
20:06
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
20:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
20:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
20:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sefalet Endeksi'nde birinciliği hedefliyoruz'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İşsizlik rakamları ne anlatıyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Eski Kültür Bakanı Zeybekçi: Yahudi filmlerindeki Türkiye karşıtlığı rastlantı değil
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
4 dk
GÜN ORTASI
2024’ün ilk dört ayında gayrimenkul satışlarındaki son durum
12:06
84 dk
HABER MASASI
El değiştiren belediyelerden borç açıklamaları geliyor. Hangi belediyenin ne kadar borcu var?
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İran'ın İsrail'i vurması ne anlama geliyor?
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
18:15
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
18:25
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:36
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/kirimli-yetkili-smirnov-macronun-olimpiyat-ateskesi-fikri-bir-hile-1082818033.html
Kırımlı yetkili Smirnov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikri bir hile
Kırımlı yetkili Smirnov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikri bir hile
Sputnik Türkiye
Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Yaz Olimpiyatları sırasında ateşkes ilan etme fikrinin bir hile olduğunu... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T13:10+0300
2024-04-16T13:10+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
olimpiyat oyunları
2024 paris olimpiyatları
ukrayna
rusya
kırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081411504_0:120:2301:1414_1920x0_80_0_0_d1827deab19cc97d3ff0374988b7fffc.jpg
Fransız RMC radyosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ‘Olimpiyat ateşkesinin’ uygulanma umudunu koruduğunu ve bu konuda Çin lideri Şi Cinping’den yardım istediğini bildirdi.Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Sputnik’e açıklamasında, “Macron’un ateşkes talebi, barış yanlısı bir politikanın tezahürü değil. Kiev rejimi ve Ukrayna ordusuna, sivilleri yok etmeye devam etmesi için bir mola verme amacıdır. Onun bu teklifi bir hile” dedi.Smirnov, Macron’un Kiev’e silah sevkiyatını keserek gerçekten ateşkese ilgi duyduğunu sergilemesi gerektiğini kaydetti.Bir gün önce, başkent Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala Fransız BFMTV ve RMC kanallarının ortak programına konuk olan Macron, Rusya-Ukrayna gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara Olimpiyatlar sırasında ara verilmesini isterken, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım talep edeceğini dile getirmişti.Macron, Olimpiyatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilemeyeceğini söyleyerek, Rus sporcuların milli marşları ve bayrakları olmadan etkinliğe katılım gösterebileceklerini dile getirdi.Rus sporcuların sadece ‘tarafsız’ olarak gelebilecekleri bu uluslararası yarışmaya İsrailli sporcuların katılım göstermesiyle ilgili Macron, "Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/macron-iranin-tecrit-edilmesi-cagrisinda-bulundu-1082777330.html
fransa
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081411504_128:0:2173:1534_1920x0_80_0_0_89aeced90da8b19d389aca2c45aebf45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, fransa, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, ukrayna, rusya, kırım
emmanuel macron, fransa, olimpiyat oyunları, 2024 paris olimpiyatları, ukrayna, rusya, kırım

Kırımlı yetkili Smirnov: Macron’un Olimpiyat ateşkesi fikri bir hile

13:10 16.04.2024
© AA / Lukas KabonEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AA / Lukas Kabon
Abone ol
Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Fransa lideri Emmanuel Macron’un Yaz Olimpiyatları sırasında ateşkes ilan etme fikrinin bir hile olduğunu söyledi.
Fransız RMC radyosu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ‘Olimpiyat ateşkesinin’ uygulanma umudunu koruduğunu ve bu konuda Çin lideri Şi Cinping’den yardım istediğini bildirdi.
Kırım Milletlerarası Misyonu temsilcisi Zaur Smirnov, Sputnik’e açıklamasında, “Macron’un ateşkes talebi, barış yanlısı bir politikanın tezahürü değil. Kiev rejimi ve Ukrayna ordusuna, sivilleri yok etmeye devam etmesi için bir mola verme amacıdır. Onun bu teklifi bir hile” dedi.
Smirnov, Macron’un Kiev’e silah sevkiyatını keserek gerçekten ateşkese ilgi duyduğunu sergilemesi gerektiğini kaydetti.
Bir gün önce, başkent Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na 100 gün kala Fransız BFMTV ve RMC kanallarının ortak programına konuk olan Macron, Rusya-Ukrayna gerilimi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara Olimpiyatlar sırasında ara verilmesini isterken, bu konuda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den yardım talep edeceğini dile getirmişti.
Macron, Olimpiyatlara Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davet edilemeyeceğini söyleyerek, Rus sporcuların milli marşları ve bayrakları olmadan etkinliğe katılım gösterebileceklerini dile getirdi.
Rus sporcuların sadece ‘tarafsız’ olarak gelebilecekleri bu uluslararası yarışmaya İsrailli sporcuların katılım göstermesiyle ilgili Macron, "Rusya'nın aksine, İsrail'e saldırgan diyemeyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Paris Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2024
DÜNYA
Macron, İran'ın tecrit edilmesi çağrısında bulundu
Dün, 12:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала