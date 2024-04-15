Özgür Özel'den Filistin açıklaması
11:18 15.04.2024 (güncellendi: 11:19 15.04.2024)
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL - SERKAN TATLICHP Genel Başkanı Özgür Özel
© İHA / AYKUT YENİÇAĞ - SADIK CANGEL - SERKAN TATLI
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Özgür Özel, son dönemde yaşanan olaylardan dolayı Filistin ziyaretinin ertelendiğini açıkladı.
Yakın zamanda Filistin'e gideceğini duyuran Özgür Özel, son dönemde İran'ın İsrail'e yaptığı karşı saldırıların ardından Filistin ziyaretini ertelediğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, şunları yazdı:
Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir.
Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 15, 2024
Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim.
Filistin halkının yanındayız, ateşkes…