https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/alman-gazeteci-batinin-artik-rusyanin-ukraynadaki-catismayi-kazanabilecegini-anlamasi-gerekiyor-1082773008.html

Alman gazeteci: Batı’nın artık Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanabileceğini anlaması gerekiyor

Alman gazeteci: Batı’nın artık Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanabileceğini anlaması gerekiyor

Sputnik Türkiye

Alman gazeteci Thomas Fasbender, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinin savaş alanındaki gerçekleri kabul etmesi ve çatışmayı sona erdirmeye yönelik olası... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T15:00+0300

2024-04-15T15:00+0300

2024-04-15T15:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rus ordusu

avrupa

avrupa birliği

almanya

fransa

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080679635_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_0eb0443c8f2bf8c11370f78a2fff6e3e.jpg

Fasbender, Berliner Zeitung gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Savaşta geriye kalan yaklaşık 780 günün ardından artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi” ifadesini kullandı.Yeni karşı taarruz operasyonunu hazırlamak için Ukrayna’nın birkaç yüz bin deneyimli askerin yanı sıra çok sayıda teçhizat, silah ve mühimmata ihtiyaç olduğunu kaydeden gazeteci, Kiev’in ilan ettiği 1991 sınırlarına ulaşma hedefi için ‘hayal’ nitelendirmesinde bulunarak Batı ülkelerinin savaş ekonomisine geçmeleri durumunda bile bunun mümkün olmadığını kaydetti.Almanya ve Batı politikacılarının çatışmanın çözümüne yönelik belirli seçeneklerin kabul edilebilirliği konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Fasbender, “Almanya’da hep aynı klişe formüller tekrarlanıyor: ‘Rusya’nın kazanmaya hakkı yokmuş, Ukrayna’nın kaybetmemeliymiş.’ Hakkı var. Kaybetmeli. Sanki Almanya’nın söz hakkı varmış gibi. Gerçeklikle hiç ilgileniyor musun?” diye ekledi.Alman gazeteci, Batı politikacılara değişen gerçekliğe doğru tepki verme ve dünya düzeninin yeni formatının inşasına ilişkin müzakereleri reddetmeme çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/zelenskiy-abd-yardim-etmezse-ukrayna-ordusu-surekli-geri-cekilecek-1082221040.html

ukrayna

rusya

avrupa birliği

almanya

fransa

abd

washington

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, avrupa, avrupa birliği, almanya, fransa, abd, washington, kiev, vladimir zelenskiy