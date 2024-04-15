https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/alman-gazeteci-batinin-artik-rusyanin-ukraynadaki-catismayi-kazanabilecegini-anlamasi-gerekiyor-1082773008.html
Alman gazeteci: Batı’nın artık Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanabileceğini anlaması gerekiyor
Alman gazeteci: Batı’nın artık Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanabileceğini anlaması gerekiyor
Sputnik Türkiye
Alman gazeteci Thomas Fasbender, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinin savaş alanındaki gerçekleri kabul etmesi ve çatışmayı sona erdirmeye yönelik olası... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T15:00+0300
2024-04-15T15:00+0300
2024-04-15T15:00+0300
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Fasbender, Berliner Zeitung gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Savaşta geriye kalan yaklaşık 780 günün ardından artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi” ifadesini kullandı.Yeni karşı taarruz operasyonunu hazırlamak için Ukrayna’nın birkaç yüz bin deneyimli askerin yanı sıra çok sayıda teçhizat, silah ve mühimmata ihtiyaç olduğunu kaydeden gazeteci, Kiev’in ilan ettiği 1991 sınırlarına ulaşma hedefi için ‘hayal’ nitelendirmesinde bulunarak Batı ülkelerinin savaş ekonomisine geçmeleri durumunda bile bunun mümkün olmadığını kaydetti.Almanya ve Batı politikacılarının çatışmanın çözümüne yönelik belirli seçeneklerin kabul edilebilirliği konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Fasbender, “Almanya’da hep aynı klişe formüller tekrarlanıyor: ‘Rusya’nın kazanmaya hakkı yokmuş, Ukrayna’nın kaybetmemeliymiş.’ Hakkı var. Kaybetmeli. Sanki Almanya’nın söz hakkı varmış gibi. Gerçeklikle hiç ilgileniyor musun?” diye ekledi.Alman gazeteci, Batı politikacılara değişen gerçekliğe doğru tepki verme ve dünya düzeninin yeni formatının inşasına ilişkin müzakereleri reddetmeme çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/zelenskiy-abd-yardim-etmezse-ukrayna-ordusu-surekli-geri-cekilecek-1082221040.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, avrupa, avrupa birliği, almanya, fransa, abd, washington, kiev, vladimir zelenskiy
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rus ordusu, avrupa, avrupa birliği, almanya, fransa, abd, washington, kiev, vladimir zelenskiy
Alman gazeteci: Batı’nın artık Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı kazanabileceğini anlaması gerekiyor
Alman gazeteci Thomas Fasbender, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinin savaş alanındaki gerçekleri kabul etmesi ve çatışmayı sona erdirmeye yönelik olası seçeneklerle ilgili müzakerelerin formatını değiştirmesi gerektiğini belirtti.
Fasbender, Berliner Zeitung gazetesi için kaleme aldığı yazıda, “Savaşta geriye kalan yaklaşık 780 günün ardından artık gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi” ifadesini kullandı.
Yeni karşı taarruz operasyonunu hazırlamak için Ukrayna’nın birkaç yüz bin deneyimli askerin yanı sıra çok sayıda teçhizat, silah ve mühimmata ihtiyaç olduğunu kaydeden gazeteci, Kiev’in ilan ettiği 1991 sınırlarına ulaşma hedefi için ‘hayal’ nitelendirmesinde bulunarak Batı ülkelerinin savaş ekonomisine geçmeleri durumunda bile bunun mümkün olmadığını kaydetti.
Almanya ve Batı politikacılarının çatışmanın çözümüne yönelik belirli seçeneklerin kabul edilebilirliği konusundaki tutumlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten Fasbender, “Almanya’da hep aynı klişe formüller tekrarlanıyor: ‘Rusya’nın kazanmaya hakkı yokmuş, Ukrayna’nın kaybetmemeliymiş.’ Hakkı var. Kaybetmeli. Sanki Almanya’nın söz hakkı varmış gibi. Gerçeklikle hiç ilgileniyor musun?” diye ekledi.
Alman gazeteci, Batı politikacılara değişen gerçekliğe doğru tepki verme ve dünya düzeninin yeni formatının inşasına ilişkin müzakereleri reddetmeme çağrısında bulundu.