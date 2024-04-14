https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/zaharovadan-rusyanin-irani-kinamasini-bekleyen-israilli-buyukelciye-ukrayna-hatirlatmasi-1082755189.html
Zaharova’dan Rusya'nın İran’ı kınamasını bekleyen İsrailli büyükelçiye Ukrayna hatırlatması
Zaharova’dan Rusya'nın İran’ı kınamasını bekleyen İsrailli büyükelçiye Ukrayna hatırlatması
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in, Rusya’nın İsrail topraklarına gerçekleştirilen saldırıları... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T15:39+0300
2024-04-14T15:39+0300
2024-04-14T15:39+0300
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Tel Aviv'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in İran'ın Yahudi devletine yönelik saldırısını kınama çağrısını Telegram kanalında değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Simona, İsrail'in Kiev rejiminin Rus bölgelerine yönelik tek bir saldırısını bile ne zaman kınadığını bana hatırlatabilir misin? Hatırlamıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. Ama İsrailli yetkililerin Zelenskiy'in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) eylemlerini destekleyen düzenli açıklamalarını ben hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev'in suç teşkil eden terörist eylemleri sonucunda her geçen gün sivil can kaybı yaşandığını ve sivil altyapıların tahrip edildiğini sözlerine ekledi.Sputnik’e konuşan Tel Aviv’in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin, İsrail'in Rusya'dan İran'ın İsrail'e yönelik büyük füze saldırısını kınamasını beklediğini söylemişti.Halperin, açıklamasında, “Rus meslektaşlarımızdan İran'ın İsrail topraklarına yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını kınamalarını bekliyor ve Rusya'nın İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı koymasını umuyoruz” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rusyadan-iran-ve-israile-itidal-cagrisi-1082750562.html
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Zaharova’dan Rusya'nın İran’ı kınamasını bekleyen İsrailli büyükelçiye Ukrayna hatırlatması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in, Rusya’nın İsrail topraklarına gerçekleştirilen saldırıları kınama çağrısına verdiği yanıtında, Tel Aviv’in Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarını kınamadığını hatırlattı.
Tel Aviv'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in İran'ın Yahudi devletine yönelik saldırısını kınama çağrısını Telegram kanalında değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Simona, İsrail'in Kiev rejiminin Rus bölgelerine yönelik tek bir saldırısını bile ne zaman kınadığını bana hatırlatabilir misin? Hatırlamıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. Ama İsrailli yetkililerin Zelenskiy'in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) eylemlerini destekleyen düzenli açıklamalarını ben hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Kiev'in suç teşkil eden terörist eylemleri sonucunda her geçen gün sivil can kaybı yaşandığını ve sivil altyapıların tahrip edildiğini sözlerine ekledi.
Sputnik’e konuşan Tel Aviv’in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin, İsrail'in Rusya'dan İran'ın İsrail'e yönelik büyük füze saldırısını kınamasını beklediğini söylemişti.
Halperin, açıklamasında, “Rus meslektaşlarımızdan İran'ın İsrail topraklarına yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını kınamalarını bekliyor ve Rusya'nın İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı koymasını umuyoruz” demişti.