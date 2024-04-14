https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/zaharovadan-rusyanin-irani-kinamasini-bekleyen-israilli-buyukelciye-ukrayna-hatirlatmasi-1082755189.html

Zaharova’dan Rusya'nın İran’ı kınamasını bekleyen İsrailli büyükelçiye Ukrayna hatırlatması

Zaharova’dan Rusya'nın İran’ı kınamasını bekleyen İsrailli büyükelçiye Ukrayna hatırlatması

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail’in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in, Rusya’nın İsrail topraklarına gerçekleştirilen saldırıları... 14.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-14T15:39+0300

2024-04-14T15:39+0300

2024-04-14T15:39+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Tel Aviv'in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin'in İran'ın Yahudi devletine yönelik saldırısını kınama çağrısını Telegram kanalında değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Simona, İsrail'in Kiev rejiminin Rus bölgelerine yönelik tek bir saldırısını bile ne zaman kınadığını bana hatırlatabilir misin? Hatırlamıyor musun? Ben de hatırlamıyorum. Ama İsrailli yetkililerin Zelenskiy'in (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) eylemlerini destekleyen düzenli açıklamalarını ben hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.Zaharova, Kiev'in suç teşkil eden terörist eylemleri sonucunda her geçen gün sivil can kaybı yaşandığını ve sivil altyapıların tahrip edildiğini sözlerine ekledi.Sputnik’e konuşan Tel Aviv’in Moskova Büyükelçisi Simona Halperin, İsrail'in Rusya'dan İran'ın İsrail'e yönelik büyük füze saldırısını kınamasını beklediğini söylemişti.Halperin, açıklamasında, “Rus meslektaşlarımızdan İran'ın İsrail topraklarına yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını kınamalarını bekliyor ve Rusya'nın İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı koymasını umuyoruz” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/rusyadan-iran-ve-israile-itidal-cagrisi-1082750562.html

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gazze şeridi

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