Yunanistan'da deprem

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Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
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10 dakika sonra saldırdılar: Ateşle oynuyorlar
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Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
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Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
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Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
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Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
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31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
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‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
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Savaş yıldırmadı, hayata humus satarak tutundu
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Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
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Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
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Crocus saldırganları itiraf etti
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İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
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Alman ordusunda bütçe krizi
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Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
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Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
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Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
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Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
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MİT'ten çocuklara çağrı
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Bu ortaklık, Batı hegemonyasının korkulu rüyası
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İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
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İngiliz istihbaratının planı suya düştü
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
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‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
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Macron’un sözleri Fransızları korkuttu: Bu bir çılgınlık
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Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
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GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
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GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
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Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
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Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
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“Saniyede 80 bin dolar basıyoruz” dedi ve ekledi: Yurtdışından evler aldılar
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Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
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Özel savunma şirketi yüzlerce milyon Euro harcadı
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Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
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Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
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Almanya Başbakanı Scholz'a mektup: Silah vermeyi kes
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ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
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AB temsilcisine yanıt: Yılışık, alçak, aşağılık herif
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5’inci yılında böyle seslendi: İngiltere ve ABD için utanç
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ABD’nin NATO çıkmazı: 10 bin askeri 100 bin gibi gösterme çabası
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ABD çareyi Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinde buldu