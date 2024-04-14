https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/israil-ordusu-gazze-saldirilarini-irana-ragmen-surdurdu-1082749061.html
İsrail ordusu, Gazze saldırılarını ‘İran’a rağmen’ sürdürdü
İsrail ordusu, Gazze saldırılarını ‘İran’a rağmen’ sürdürdü
Sputnik Türkiye
İran’ın benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kaldığını iddia eden İsrail, buna rağmen Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden saldırılarını... 14.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-14T11:32+0300
2024-04-14T11:32+0300
2024-04-14T11:32+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil ordusu (idf)
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, ez-Zehra kenti ve el-Miğraka bölgesine düzenlediği yoğun saldırılar sonucu en az 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.İsrail savaş gemilerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah ve Han Yunus'un batısında bulunan Filistinlilerin evlerine düzenlediği yoğun bombardımanda bir kaç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezinde bulunan ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerinde dört evi bombalaması sonucu çok sayıda kişi farklı derecelerde yaralandı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 686 Filistinli öldürüldü, 76 bin 309 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu Lübnan’ın doğusuna hava saldırısı düzenlediİsrail ordusunun Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesine hava saldırısı düzenlediği de belirtildi.Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin doğusu ve Suriye sınırına yakın Baalbek-Hermel vilayetinde saldırı gerçekleştirdi.İsrail savaş uçaklarının Baalbek’e bağlı Nebi Şit beldesinde bir binayı hedef aldığı ve saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.Saldırı hakkında Hizbullah ve İsrail ordusundan ise henüz açıklama gelmedi.Ancak İsrail ordusu daha önce de aynı bölgede Hizbullah’a ait hedeflere yönelik benzer saldırılar gerçekleştirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/biden-israilin-dun-geceyi-bir-zafer-olarak-gormesi-gerektigini-soyledi-1082746280.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, abd, iran, lübnan, hizbullah
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, abd, iran, lübnan, hizbullah
İsrail ordusu, Gazze saldırılarını ‘İran’a rağmen’ sürdürdü
İran’ın benzeri görülmemiş saldırılarına maruz kaldığını iddia eden İsrail, buna rağmen Gazze Şeridi'ne gece boyunca havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdü.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı, ez-Zehra kenti ve el-Miğraka bölgesine düzenlediği yoğun saldırılar sonucu en az 10 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
İsrail savaş gemilerinin, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah ve Han Yunus'un batısında bulunan Filistinlilerin evlerine düzenlediği yoğun bombardımanda bir kaç kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezinde bulunan ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Şeyh Aclin mahallelerinde dört evi bombalaması sonucu çok sayıda kişi farklı derecelerde yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 686 Filistinli öldürüldü, 76 bin 309 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu Lübnan’ın doğusuna hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesine hava saldırısı düzenlediği de belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ülkenin doğusu ve Suriye sınırına yakın Baalbek-Hermel vilayetinde saldırı gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçaklarının Baalbek’e bağlı Nebi Şit beldesinde bir binayı hedef aldığı ve saldırı nedeniyle binanın tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Saldırı hakkında Hizbullah ve İsrail ordusundan ise henüz açıklama gelmedi.
Ancak İsrail ordusu daha önce de aynı bölgede Hizbullah’a ait hedeflere yönelik benzer saldırılar gerçekleştirmişti.