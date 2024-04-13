https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-2-iha-dusuruldu-1082725982.html

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA düşürüldü

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bu sabah Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T12:03+0300

2024-04-13T12:03+0300

2024-04-13T13:26+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

belgorod

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna ordusu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 09.00 ve 10.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Bakanlığın ilk saldırıya ilişkin açıklamasında, bugün Moskova saatiyle 09.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiği, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.İlk saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra, saat 10.30 sıralarında yine Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’nın daha düşürüldüğüne dair bir açıklama daha yapıldı.Bakanlığın açıklamasında, “13 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 10.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-ordusu-donetski-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-hedef-aldi-1082725559.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu