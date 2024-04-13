https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-2-iha-dusuruldu-1082725982.html
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA düşürüldü
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bu sabah Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T12:03+0300
2024-04-13T12:03+0300
2024-04-13T13:26+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081622864_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_eaeb499d7cef89630d6993b3dabad370.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 09.00 ve 10.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimini önlendiği belirtildi.Bakanlığın ilk saldırıya ilişkin açıklamasında, bugün Moskova saatiyle 09.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiği, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.İlk saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra, saat 10.30 sıralarında yine Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’nın daha düşürüldüğüne dair bir açıklama daha yapıldı.Bakanlığın açıklamasında, “13 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 10.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/ukrayna-ordusu-donetski-nato-kalibreli-havan-mermileriyle-hedef-aldi-1082725559.html
rusya
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0c/1081622864_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_ddaa4c5a5e4a27a9ba4fcd9fde8d3afb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu
Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 İHA düşürüldü
12:03 13.04.2024 (güncellendi: 13:26 13.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin bu sabah Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova saati ile 09.00 ve 10.30 (TSİ ile aynı) sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı girişimini önlendiği belirtildi.
Bakanlığın ilk saldırıya ilişkin açıklamasında, bugün Moskova saatiyle 09.00 sıralarında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önlendiği, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
İlk saldırıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra, saat 10.30 sıralarında yine Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA’nın daha düşürüldüğüne dair bir açıklama daha yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında, “13 Nisan tarihinde Moskova saatiyle 10.30 sıralarında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere İHA ile sıradaki terör saldırısını gerçekleştirme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna ordusu Belgorod bölgesini her gün aralıksız olarak bombalıyor ya da İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor. Bölgede 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırıları alarm durumu ‘sarı’ (en yüksek) seviyeye çıkarılmış durumda.