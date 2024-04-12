https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-disisleri-israil-iran-catismasindan-sadece-bolge-ulkeleri-degil-tum-dunya-zarar-gorur-1082688828.html

ABD Dışişleri: İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkeleri değil, tüm dünya zarar görür

ABD Dışişleri: İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkeleri değil, tüm dünya zarar görür

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD'nin İran’a İsrail'le gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapmaları için bir dizi ülkeyle temasa geçtiğini... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T00:17+0300

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2024-04-12T00:20+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd

abd dışişleri bakanlığı

iran

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sözcü Miller, İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkelerinin değil, tüm dünyanın zarar göreceğini belirterek, ABD'nin Tahran'a İsrail'le gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapmaları için Avrupa, Çin ve Türkiye de dahil olmak üzere bir dizi ortakla temasa geçtiğini söyledi.Miller, “Ortadoğu'da gerilimin tırmanması riskinden ve özellikle İran'ın son günlerde İsrail'e yönelik tehditlerinden endişe duymaya devam ediyoruz” dedi.Miller, İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkelerinin değil, ekonomik açıdan da dahil olmak üzere tüm dünyanın zarar göreceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israilden-iran-aciklamasi-tetikteyiz-ve-hazirlikliyiz-1082687683.html

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