https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/abd-disisleri-israil-iran-catismasindan-sadece-bolge-ulkeleri-degil-tum-dunya-zarar-gorur-1082688828.html
ABD Dışişleri: İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkeleri değil, tüm dünya zarar görür
ABD Dışişleri: İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkeleri değil, tüm dünya zarar görür
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD'nin İran’a İsrail'le gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapmaları için bir dizi ülkeyle temasa geçtiğini... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T00:17+0300
2024-04-12T00:17+0300
2024-04-12T00:20+0300
israil- filistin çatışması
abd
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abd dışişleri bakanlığı
iran
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Sözcü Miller, İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkelerinin değil, tüm dünyanın zarar göreceğini belirterek, ABD'nin Tahran'a İsrail'le gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapmaları için Avrupa, Çin ve Türkiye de dahil olmak üzere bir dizi ortakla temasa geçtiğini söyledi.Miller, “Ortadoğu'da gerilimin tırmanması riskinden ve özellikle İran'ın son günlerde İsrail'e yönelik tehditlerinden endişe duymaya devam ediyoruz” dedi.Miller, İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkelerinin değil, ekonomik açıdan da dahil olmak üzere tüm dünyanın zarar göreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israilden-iran-aciklamasi-tetikteyiz-ve-hazirlikliyiz-1082687683.html
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ABD Dışişleri: İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkeleri değil, tüm dünya zarar görür
00:17 12.04.2024 (güncellendi: 00:20 12.04.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, ABD'nin İran’a İsrail'le gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapmaları için bir dizi ülkeyle temasa geçtiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sözcü Miller, İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkelerinin değil, tüm dünyanın zarar göreceğini belirterek, ABD'nin Tahran'a İsrail'le gerilimi tırmandırmaktan kaçınma çağrısı yapmaları için Avrupa, Çin ve Türkiye de dahil olmak üzere bir dizi ortakla temasa geçtiğini söyledi.
Miller, “Ortadoğu'da gerilimin tırmanması riskinden ve özellikle İran'ın son günlerde İsrail'e yönelik tehditlerinden endişe duymaya devam ediyoruz” dedi.
Miller, İsrail-İran çatışmasından sadece bölge ülkelerinin değil, ekonomik açıdan da dahil olmak üzere tüm dünyanın zarar göreceğini kaydetti.