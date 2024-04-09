https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/ukrayna-ordusunun-bryansk-bolgesine-yonelik-bombardimaninda-bir-kadin-ve-bir-cocuk-oldu-1082618329.html

Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine yönelik bombardımanında bir kadın ve bir çocuk öldü

Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine yönelik bombardımanında bir kadın ve bir çocuk öldü

Sputnik Türkiye

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Bryansk bölgesindeki Klimovo kasabasını bombaladıklarını, saldırı sonucunda bir kadının ve bir... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T17:19+0300

2024-04-09T17:19+0300

2024-04-09T17:19+0300

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Bryansk Valisi Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Klimovo kasabasını hedef aldığı saldırının sonuçları ile ilgili bilgi paylaştı.Bogomaz, “Ukraynalı teröristler Klimovo kasabasındaki sivilleri topçu ateşi ile bombaladı. Saldırı kasabanın tam merkezine yapıldı. Ne yazık ki bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Ön belirlemelere göre saldırıda ayrıca 3 kişinin yaralandığına dikkat çeken Bogomaz, bu kişilerin tedavi altına alındığını, mermilerin infilak ettiği sırada ayrıca bir evde yangın çıktığını, birkaç otomobilin hasar gördüğünü ifade etti.Bryansk Valisi, olay yerinde acil servislerin çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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