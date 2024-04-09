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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/en-buyuk-destekcisiydi-abd-israilin-gazzede-isledigi-savas-suclarina-iliskin-sorusturma-baslatti-1082601493.html
En büyük destekçisiydi: ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı
En büyük destekçisiydi: ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Miller, ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattığını fakat şu ana kadar bir ihlal göremediğini... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T10:02+0300
2024-04-09T10:02+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
soykırım
gazze
gazze şeridi
gazze ablukası
güney afrika
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi. Miller, "Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var" dedi.İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası varGüney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.84 sayfalık başvurusunda Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürerek, onlara ciddi zihinsel-bedensel zarar vererek ve fiziksel yıkımlarına yol açacak şekilde hesaplanmış" yaşam koşulları yaratarak onlara karşı soykırım işlediğini dile getirmişti.İsrail Cumhurbaşkanı ise Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/altun-israilin-soykirimina-karsi-en-onurlu-ve-en-etkili-durusu-sergileyen-ulke-turkiyedir-1082594567.html
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türkiye, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, soykırım, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, güney afrika, abd, abd
türkiye, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, soykırım, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası, güney afrika, abd, abd

En büyük destekçisiydi: ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı

10:02 09.04.2024
© AP Photo / Leo Correaİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
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ABD Dışişleri Bakanlığı Miller, ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattığını fakat şu ana kadar bir ihlal göremediğini belirtti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi.
Miller, "Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var" dedi.

İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası var

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.
84 sayfalık başvurusunda Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürerek, onlara ciddi zihinsel-bedensel zarar vererek ve fiziksel yıkımlarına yol açacak şekilde hesaplanmış" yaşam koşulları yaratarak onlara karşı soykırım işlediğini dile getirmişti.
İsrail Cumhurbaşkanı ise Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' dile getirmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Altun: İsrail’in soykırımına karşı en onurlu ve en etkili duruşu sergileyen ülke Türkiye'dir
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