https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/en-buyuk-destekcisiydi-abd-israilin-gazzede-isledigi-savas-suclarina-iliskin-sorusturma-baslatti-1082601493.html

En büyük destekçisiydi: ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı

En büyük destekçisiydi: ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Miller, ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlattığını fakat şu ana kadar bir ihlal göremediğini... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T10:02+0300

2024-04-09T10:02+0300

2024-04-09T10:02+0300

israil- filistin çatışması

türkiye

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

soykırım

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

güney afrika

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi. Miller, "Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var" dedi.İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası varGüney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.84 sayfalık başvurusunda Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürerek, onlara ciddi zihinsel-bedensel zarar vererek ve fiziksel yıkımlarına yol açacak şekilde hesaplanmış" yaşam koşulları yaratarak onlara karşı soykırım işlediğini dile getirmişti.İsrail Cumhurbaşkanı ise Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/altun-israilin-soykirimina-karsi-en-onurlu-ve-en-etkili-durusu-sergileyen-ulke-turkiyedir-1082594567.html

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gazze

gazze şeridi

güney afrika

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