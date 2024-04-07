https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/turkiyeden-kazakistana-gecmis-olsun-mesaji-her-turlu-yardimi-saglamaya-haziriz-1082537912.html

Türkiye'den Kazakistan'a 'geçmiş olsun' mesajı: 'Her türlü yardımı sağlamaya hazırız'

Türkiye'den Kazakistan'a 'geçmiş olsun' mesajı: 'Her türlü yardımı sağlamaya hazırız'

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’da yaşanan sel felaketinin sebebiyle Kazakistan'a için yayımladığı 'geçmiş olsun' mesajında Türkiye’nin... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T00:51+0300

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2024-04-07T00:51+0300

türkiye

türkiye

dışişleri bakanlığı

kazakistan

sel felaketi

tahliye

yardım

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Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin yayımladığı geçmiş olsun mesajında, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan’ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak vatandaşının tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen su taşkınları sürerken, taşkınlardan etkilenen birçok bölgeden yaklaşık 19 bin kişi tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240226/kazakistan-cumhurbaskani-tokayev-cumhurbaskani-erdoganin-dogum-gununu-kutladi-1081104390.html

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türkiye, dışişleri bakanlığı, kazakistan, sel felaketi, tahliye, yardım