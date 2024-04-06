https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/kutahyada-oylar-yeniden-sayilacak-1082527669.html
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
Sputnik Türkiye
YSK, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T15:50+0300
2024-04-06T15:50+0300
2024-04-06T16:48+0300
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
2024 türkiye yerel seçimleri
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi.YSK'nin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerden gelen itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı sürüyor.Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/izmir-buyuksehir-belediyesinde-devir-teslim-toreni-yapildi-1082527199.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhuriyet halk partisi (chp), chp
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhuriyet halk partisi (chp), chp
Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
15:50 06.04.2024 (güncellendi: 16:48 06.04.2024)
YSK, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itirazı reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
YSK'nin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerden gelen itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak.