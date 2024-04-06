https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/kutahyada-oylar-yeniden-sayilacak-1082527669.html

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

Sputnik Türkiye

YSK, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T15:50+0300

2024-04-06T15:50+0300

2024-04-06T16:48+0300

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

2024 türkiye yerel seçimleri

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi.YSK'nin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerden gelen itirazları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği kurul toplantısı sürüyor.Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Seçim Kurulunun Belediye Başkanlığı seçimleri için oyların yeniden sayılması kararına CHP'nin yaptığı itiraz YSK tarafından reddedildi. Buna göre, ilde oylar yeniden sayılacak.

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhuriyet halk partisi (chp), chp