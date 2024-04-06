Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon meselesini çözeceğiz

"Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz. Enflasyon meselesini çözeceğiz. Bu da biraz zaman alacak elbette. Bu yılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde enflasyondaki düşüşleri göreceğiz. 2025'te bu çok daha ileri seviyeye taşınacak. 2026'ya geldiğimizde yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Ekonomilerimizin etkileşimini düşündüğümüzde, bu olumlu gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansıyacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi 21'inci yüzyılda çok daha yükseklere, çok daha güçlü bir konuma taşıyacağız."