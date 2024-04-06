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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon meselesini çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon meselesini çözeceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz. Enflasyon meselesini çözeceğiz. Bu da biraz zaman alacak elbette. Bu yılın... 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T13:20+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen iftar programına katıldı.Burada konuşan Yılmaz, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Türkiye'nin önünde dört yıldan fazla seçimsiz bir dönem bulunduğunu hatırlatarak, seçimsiz dönemlerin daha uzun vadeli meselelerin ele alınması, çeşitli alanlarda reformların gerçekleştirilmesi bakımından altın kıymetinde dönemler olduğunu söyledi.'Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz'Bu dönemi Türkiye Cumhuriyeti olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
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cevdet yılmaz, ekonomi, seçim, enflasyon
cevdet yılmaz, ekonomi, seçim, enflasyon

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon meselesini çözeceğiz

13:20 06.04.2024 (güncellendi: 13:22 06.04.2024)
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2024
© ABDULLAH BOZKURT - ABDULLAH ÇİBİR-
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz. Enflasyon meselesini çözeceğiz. Bu da biraz zaman alacak elbette. Bu yılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde enflasyondaki düşüşleri göreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Türkiye'nin önünde dört yıldan fazla seçimsiz bir dönem bulunduğunu hatırlatarak, seçimsiz dönemlerin daha uzun vadeli meselelerin ele alınması, çeşitli alanlarda reformların gerçekleştirilmesi bakımından altın kıymetinde dönemler olduğunu söyledi.

'Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz'

Bu dönemi Türkiye Cumhuriyeti olarak en iyi şekilde değerlendireceklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"Öncelikle ekonomimizdeki istikrarı pekiştireceğiz. Enflasyon meselesini çözeceğiz. Bu da biraz zaman alacak elbette. Bu yılın ikinci yarısından itibaren belirgin bir şekilde enflasyondaki düşüşleri göreceğiz. 2025'te bu çok daha ileri seviyeye taşınacak. 2026'ya geldiğimizde yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız. Ekonomilerimizin etkileşimini düşündüğümüzde, bu olumlu gelişmelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansıyacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti için Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi 21'inci yüzyılda çok daha yükseklere, çok daha güçlü bir konuma taşıyacağız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2024
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Cevdet Yılmaz: Halkımızın da sorunu enflasyon, reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz ama...
27 Mart, 01:58
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