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Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen 'MAHZEN-25'... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten Mahzen operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:
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ali yerlikaya, istanbul, operasyon
ali yerlikaya, istanbul, operasyon

Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

08:20 05.04.2024 (güncellendi: 08:59 05.04.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA
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İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen 'MAHZEN-25' operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten Mahzen operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:
Beşiktaş'ta eğlence merkezinde yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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