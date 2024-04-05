https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/yerlikaya-duyurdu-istanbulda-12-is-yerinin-kursunlanmasi-olayina-karisan-11-supheli-yakalandi-1082486162.html
Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen 'MAHZEN-25'... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T08:20+0300
2024-04-05T08:20+0300
2024-04-05T08:59+0300
türkiye
ali yerlikaya
istanbul
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten Mahzen operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/29-kisiye-mezar-olan-yangindan-kurtulan-tek-isci-yasananlari-anlatti-insanlar-kacmayi-birakmisti-1082485492.html
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ali yerlikaya, istanbul, operasyon
ali yerlikaya, istanbul, operasyon
Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı
08:20 05.04.2024 (güncellendi: 08:59 05.04.2024)
İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen 'MAHZEN-25' operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten Mahzen operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: