https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/sigaraya-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1082489185.html

Sigaraya bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Sigaraya bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Nisan ayının ilk haftasında sigara fiyatlarına gelen artışlar gündemdeki yerini koruyor. Dün gerçekleşen 9 TL'lik zammın ardından bugün bir sigara grubuna daha... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 6-7 TL zam geldiğini paylaştı.Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "Bir sigara grubuna daha zam geldi. PM grubuna zam" notunu düştü.Winston grubuna dün 9 TL zam gelmişti.En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

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