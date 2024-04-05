https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/sigaraya-bir-zam-daha-en-ucuz-ve-pahali-sigara-ne-kadar-oldu-1082489185.html
Sigaraya bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
Sigaraya bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Nisan ayının ilk haftasında sigara fiyatlarına gelen artışlar gündemdeki yerini koruyor. Dün gerçekleşen 9 TL'lik zammın ardından bugün bir sigara grubuna daha... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T10:36+0300
2024-04-05T10:36+0300
2024-04-05T11:03+0300
ekonomi
sigara
sigara paketi
sigara yasağı
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fahiş fiyat
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 6-7 TL zam geldiğini paylaştı.Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "Bir sigara grubuna daha zam geldi. PM grubuna zam" notunu düştü.Winston grubuna dün 9 TL zam gelmişti.En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bayram-yolculuguna-cikacaklar-dikkat-zorunlu-lastigi-degisikligi-basladi-para-cezasi-var-1082486477.html
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sigara, sigara paketi, sigara yasağı, sigara içmek, elektronik sigara, mentollü sigara, e-sigara, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi
Sigaraya bir zam daha: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu?
10:36 05.04.2024 (güncellendi: 11:03 05.04.2024)
Nisan ayının ilk haftasında sigara fiyatlarına gelen artışlar gündemdeki yerini koruyor. Dün gerçekleşen 9 TL'lik zammın ardından bugün bir sigara grubuna daha 6-7 TL arasında zam yapıldı. Zam sonrası sigara fiyatları da araştırılmaya başladı. Peki, en ucuz ve pahalı sigara ne kadar oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Philip Morris sigara grubuna 6-7 TL zam geldiğini paylaştı.
Dündar, sosyal medya hesabından zamlı sigara fiyatları listesini paylaşarak, "Bir sigara grubuna daha zam geldi. PM grubuna zam" notunu düştü.
Winston grubuna dün 9 TL zam gelmişti.
En pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira oldu.
Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.