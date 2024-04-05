https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/besiktasta-gece-kulubu-yangini-gozalti-sayisi-11e-yukseldi-1082481531.html
Beşiktaş'ta gece kulübü yangını: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Beşiktaş'ta gece kulübü yangını: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltında bulunan şüpheli sayısı 11'e yükseldi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T00:59+0300
2024-04-05T00:59+0300
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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışması sürüyor.Soruşturma kapsamında, iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazası suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alındı.Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Şüphelilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i serbest bırakılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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Beşiktaş'ta gece kulübü yangını: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
00:59 05.04.2024 (güncellendi: 01:01 05.04.2024)
Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin gözaltında bulunan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.
Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazası suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alındı.
Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükseldi. Şüphelilerin sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i serbest bırakılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.