https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ukraynali-vekil-kiev-rus-kontrolundeki-yerlesim-yerlerinin-adlarini-degistirme-karari-aldi-1082446216.html
Ukraynalı vekil: Kiev, Rus kontrolündeki yerleşim yerlerinin adlarını değiştirme kararı aldı
Ukraynalı vekil: Kiev, Rus kontrolündeki yerleşim yerlerinin adlarını değiştirme kararı aldı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı parlamenter Roman Lozinskiy, Ukraynalı yetkililerin Kiev tarafından kontrol edilmeyen bazı yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirme kararı aldığını... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T02:43+0300
2024-04-04T02:43+0300
2024-04-04T02:43+0300
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Roman Lozinskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ukraynalı yetkililerin Kiev tarafından kontrol edilmeyen Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) bazı yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirme kararı aldığını kaydetti.Lozinskiy, Rada Devlet İnşası ve Yerel Yönetim Komitesi'nin 7 şehir ve 44 kasabanın isminin değiştirilmesi kararı aldığını, bunlar arasında LHC'deki 2 kentin de bulunduğunu belirtti.Lozinskiy’ye göre, Ukraynalı yetkililer LHC’deki Pervomaysk kentinin adını ‘Sokologorsk’, Severodonetsk’i ise ‘Siverskodonetsk’ (Ukraynaca) olarak değiştirmeyi planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abdli-gazeteci-abd-istihbarati-crocus-citynin-teroristlerin-hedefi-olacagini-onceden-bilmiyordu-1082446078.html
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Ukraynalı vekil: Kiev, Rus kontrolündeki yerleşim yerlerinin adlarını değiştirme kararı aldı
Ukraynalı parlamenter Roman Lozinskiy, Ukraynalı yetkililerin Kiev tarafından kontrol edilmeyen bazı yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirme kararı aldığını belirtti.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekili Roman Lozinskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Ukraynalı yetkililerin Kiev tarafından kontrol edilmeyen Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki (LHC) bazı yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirme kararı aldığını kaydetti.
Lozinskiy, Rada Devlet İnşası ve Yerel Yönetim Komitesi'nin 7 şehir ve 44 kasabanın isminin değiştirilmesi kararı aldığını, bunlar arasında LHC'deki 2 kentin de bulunduğunu belirtti.
Lozinskiy’ye göre, Ukraynalı yetkililer LHC’deki Pervomaysk kentinin adını ‘Sokologorsk’, Severodonetsk’i ise ‘Siverskodonetsk’ (Ukraynaca) olarak değiştirmeyi planlıyor.