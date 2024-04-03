https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/lubnandan-israile-firlatilan-cok-sayida-fuze-nedeniyle-basketbol-maci-yarida-kesildi-1082432899.html
Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı: Basketbol maçı yarıda kesildi
Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı: Basketbol maçı yarıda kesildi
Sputnik Türkiye
Lübnan’dan İsrail’e atılan füzelerin ardından basketbol maçını izlemek için salonda bulunan çok sayıda kişi sahayı hızla terk etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T16:13+0300
2024-04-03T16:13+0300
2024-04-03T16:36+0300
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lübnan
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füze saldırısı
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 179 gündür sürerken Lübnan’dan İsrail’e zaman zaman füze saldırıları yaşanıyor.İsrail'in kuzeybatısındaki Nahariya yakınlarında bulunan Jesherhaziv yerleşim bölgesinde devam eden basketbol maçı Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle yarıda kesildi.Basketbol maçını izleyenler füze saldırılarının yaşandığı anda korkuyla salonu terk ettiler.Füzeler nedeniyle Nahariya, Sa'ar, Gesher HaZiv, Hanita, Yara, Metsova, Shlomi ve Betzit yerleşimlerinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi füzelere karşılık verdi.
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Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan çok sayıda füze nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi
Sputnik Türkiye
Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan çok sayıda füze nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi
2024-04-03T16:13+0300
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Sputnik Türkiye
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video, israil, lübnan, basketbol, füze, füze saldırısı, видео
video, israil, lübnan, basketbol, füze, füze saldırısı, видео
Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı: Basketbol maçı yarıda kesildi
16:13 03.04.2024 (güncellendi: 16:36 03.04.2024)
Lübnan’dan İsrail’e atılan füzelerin ardından basketbol maçını izlemek için salonda bulunan çok sayıda kişi sahayı hızla terk etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 179 gündür sürerken Lübnan’dan İsrail’e zaman zaman füze saldırıları yaşanıyor.
İsrail'in kuzeybatısındaki Nahariya yakınlarında bulunan Jesherhaziv yerleşim bölgesinde devam eden basketbol maçı Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle yarıda kesildi.
Basketbol maçını izleyenler füze saldırılarının yaşandığı anda korkuyla salonu terk ettiler.
Füzeler nedeniyle Nahariya, Sa'ar, Gesher HaZiv, Hanita, Yara, Metsova, Shlomi ve Betzit yerleşimlerinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi füzelere karşılık verdi.