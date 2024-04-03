Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı: Basketbol maçı yarıda kesildi

Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/lubnandan-israile-firlatilan-cok-sayida-fuze-nedeniyle-basketbol-maci-yarida-kesildi-1082432899.html
Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı: Basketbol maçı yarıda kesildi
Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı: Basketbol maçı yarıda kesildi
Sputnik Türkiye
Lübnan’dan İsrail’e atılan füzelerin ardından basketbol maçını izlemek için salonda bulunan çok sayıda kişi sahayı hızla terk etti. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T16:13+0300
2024-04-03T16:36+0300
dünya
video
israil
lübnan
basketbol
füze
füze saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082433475_0:76:2994:1760_1920x0_80_0_0_61866439863a50cc41a9c6da4578192b.png
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 179 gündür sürerken Lübnan’dan İsrail’e zaman zaman füze saldırıları yaşanıyor.İsrail'in kuzeybatısındaki Nahariya yakınlarında bulunan Jesherhaziv yerleşim bölgesinde devam eden basketbol maçı Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle yarıda kesildi.Basketbol maçını izleyenler füze saldırılarının yaşandığı anda korkuyla salonu terk ettiler.Füzeler nedeniyle Nahariya, Sa'ar, Gesher HaZiv, Hanita, Yara, Metsova, Shlomi ve Betzit yerleşimlerinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi füzelere karşılık verdi.
israil
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan çok sayıda füze nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi
Sputnik Türkiye
Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan çok sayıda füze nedeniyle basketbol maçı yarıda kesildi
2024-04-03T16:13+0300
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082433475_274:0:2721:1835_1920x0_80_0_0_f7ebe9ae8877fb0a3437d5b1d19b7bbf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
video, israil, lübnan, basketbol, füze, füze saldırısı, видео
video, israil, lübnan, basketbol, füze, füze saldırısı, видео

Lübnan’dan İsrail’e füze saldırısı: Basketbol maçı yarıda kesildi

16:13 03.04.2024 (güncellendi: 16:36 03.04.2024)
© İHA
Abone ol
Lübnan’dan İsrail’e atılan füzelerin ardından basketbol maçını izlemek için salonda bulunan çok sayıda kişi sahayı hızla terk etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 179 gündür sürerken Lübnan’dan İsrail’e zaman zaman füze saldırıları yaşanıyor.

İsrail'in kuzeybatısındaki Nahariya yakınlarında bulunan Jesherhaziv yerleşim bölgesinde devam eden basketbol maçı Lübnan’dan fırlatılan füzeler nedeniyle yarıda kesildi.

Basketbol maçını izleyenler füze saldırılarının yaşandığı anda korkuyla salonu terk ettiler.

Füzeler nedeniyle Nahariya, Sa'ar, Gesher HaZiv, Hanita, Yara, Metsova, Shlomi ve Betzit yerleşimlerinde siren sesleri yükselirken, Demir Kubbe hava savunma sistemi füzelere karşılık verdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала