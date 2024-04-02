İmamoğlu: Hükümeti ve mahkeme heyetlerini halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum
18:12 02.04.2024 (güncellendi: 18:19 02.04.2024)
© İBB İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesiyle ilgili "Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum" açıklamada bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme haklarının geri alınmasına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti:
"Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum."
Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine…— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2024
DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.